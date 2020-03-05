Заказ Ереван Москве сделал на высоком уровне.

Армения договорилась с Россией о приобретении 1 млн доз вакцины "Спутник V". Такое заявление во время парламентского заседания сделала местный министр здравоохранения Анаит Аванесян. Чиновница подчеркнула, что стороны пришли к соглашению по закупкам российского препарата для профилактики коронавирусной инфекции на высоком уровне.

Хочу отметить, что есть договоренность на высоком уровне о приобретении 1 млн доз вакцины "Спутник V" из РФ. Учитывая другие договоренности, мы считаем возможным до конца года вакцинировать до 20% населения. Анаит Аванесян, глава Минздрава Армении

Напомним, что республика начала прививать население от COVID-19 российской вакциной. недавно Армения получила партию из 15 тысяч доз препарата "Спутник V". Первыми прививки сделают врачи и медицинский персонал. После этого вакцину получат люди с хроническими заболеваниями, социальные работники и население, поживающее в домах престарелых.

Глава французского региона сделал предзаказ на "Спутник V".

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