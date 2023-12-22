Арктические мероприятия собрали более 126 тыс. посетителей в Петербурге за год

Одним из важных деловых событий стала программа "Арктика – территория диалога", которая проходила в рамках международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

В прошлом году в Петербурге состоялось 479 мероприятий, посвящённых тематике Крайнего Севера. Это на 18% больше, чем в 2022-ом, то есть, за 12 месяцев интерес жителей и гостей города к подобным активностям почти удвоился. По данным пресс-службы аппарата вице-губернатора Северной столицы Владимира Княгинина, в общей сложности прошлогодние мероприятия посетили свыше 126 тыс. человек.

Одним из важных деловых событий стала программа "Арктика – территория диалога", которая проходила в рамках международного экономического форума (ПМЭФ-2023). Кроме того, стоит отметить и второй Арктический салон, который посетили более 20 тыс. гостей. Среди других мероприятий можно выделить "Кадры для Арктики. Возможности Санкт-Петербурга" и секцию "Санкт-Петербург – Арктике", организованную в историческом парке "Россия – моя история".

Кроме того, совместно с учебными центрами, библиотеками, музеями, выставочными залами и культурно-досуговыми пространствами проведены десятки тематических интерактивных программ, игр, конкурсов творческих работ, выставок и фестивалей, которые были посвящены культуре и быту коренных народов Арктики.

Ранее мы сообщили о том, что петербургскую Рождественскую ярмарку посетили более 1,3 млн человек.

Фото: ВКонтакте / Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики