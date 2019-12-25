Архивный комитет в Петербурге представил выставку новых поступлений

Ознакомиться с новыми поступлениями можно будет до 19 февраля 2021 года.

В Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб) представили выставку новых поступлений. Основной упор в новой экспозиции сделан на документы, связанные с историей фигурного катания. Открытие выставки состоялось в пятницу, 27 ноября.

Зрители смогут увидеть экспонаты, отражающие дух культурной жизни Петрограда-Ленинграда-Петербурга за весь XX век – здесь и первая афиша театра Мюзик-Холл, награды легенд фигурного катания Оксаны Казаковой и Тамары Москвиной, личные документы живописца Александра Вахрамеева и многое другое.

Не фигурным катанием единым – представленные экспонаты связаны с именами кинорежиссера Григория Козинцева, балетмейстера Юрия Григоровича, актера Николая Черкасова, скульптора Альберта Чаркина и многих других.

Всего в архив поступило более 50 000 новых документов из личного хранения.

К большому сожалению, большую часть документов об умерших людях родственники просто выкидывают. Это создаёт нам большие трудности. Но мы работаем не только с личными фондами, а также с различными организациями. Так и создаём наш архив по крупицам! Но вот Тамара Москвина отдала нам на хранения шесть чемоданов своих личных вещей: коньки, награды, снимки с выступлений! – рассказала Лариса Зайцева, куратор выставки.

Ознакомиться с новыми поступлениями в архив можно будет до 19 февраля 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что вечер памяти "Любить как дышать", посвященный известному советскому кинорежиссеру-документалисту Людмиле Станукинас, состоялся на киностудии "Лендок". Мероприятие прошло в рамках кинофестиваля "Послание к человеку".

Фото, текст: Анастасия Князева / Piter.tv