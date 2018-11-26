Документалиста Людмилу Станукинас вспомнили на вечере памяти на "Лендоке"

Вечер памяти "Любить как дышать", посвященный известному советскому кинорежиссеру-документалисту Людмиле Станукинас, состоялся 7 ноября на киностудии "Лендок". Мероприятие прошло в рамках кинофестиваля "Послание к человеку".

В зале собрались не только гости, но и близкие Людмилы, или как в узких кругах ее называют – Ляля. Уютная и по-своему дружеская обстановка витала в зале киностудии, где, как утверждал близкий друг Станукинас Михаил Литвяков, сама "Ляля сидит здесь с нами". Кинопоказ включал в себя документальных фильма, представленных режиссерами Виктором Косаковским и Феликсом Якубсоном.

Вечер начался с небольшой речи ведущего, который кратко посвятил сидящих в зале в предстоящую программу. Гостям, среди которых кстати была и дочь Людмилы, представилась возможность лицезреть классику – четыре короткометражки, участие в создании которых принимала Людмила Стакукинас, а также ее близкие, уже на тот момент, друзья и коллеги. Свое выступление перед зрителями ведущий продолжил трогательными словами в адрес кинорежиссера. По его словам, Людмила Станукинас была талисманом фестиваля и всегда присутствовала на всех кинофестивалях, ведь "они были для нее жизнью". Например, на кинофестивале в Выборге ходила даже на ночные сеансы, добираясь пешком. "Ляля приехала специально на премьеру, из Израиля приехала". Пару коротеньких, но интересных фактов из биографии "Ляли" – и вот зрители приблизились к просмотру 15-минутной видеозаписи, где сама Людмила рассказывает о своих работах, окружающих ее людях, а именно коллегах, друзьях, и конечно же о себе самой.

Главной и заполонившей весь вечер частью была та сокровенная беседа близких Людмилы Станукинас с сидящими в зале гостями. Ведь не каждому в жизни выпадает такая возможность – из первых уст услышать о том, какой была режиссер. Как она говорила, как заботилась об окружающих и самое главное – как она творила и любила жизнь.

Михаил Литвяков, советский кинорежиссер документального кино, отметил, что Станукинас - удивительная женская натура и очень искренняя. Она, по словам Михаила, была душой в коллективе и в студии. "Она сама достаточно про себя сказала" - ссылается Литвяков на показанное на экране 15-минутное видео Людмилы. "Она была все время любознательной, активной. Она любила жизнь и она сама была жизнь". Такие замечательные и теплые слова произнес Михаил Литвяков, напомним, близкий друг Людмилы Станукинас.

После на сцену пригласили Феликса Якубсона, кинорежиссёра, фотографа, писателя, журналиста. "Я пришёл, чтобы мы с вами вместе побыли с лялей" - говорит Якубсон. "Меня с ней дружба связывала уже в последние годы, она уже тогда не работала на хронику". Рассказал про то, как они жили рядом с Людмилой Станукинас и сдружились.

С 1997 года Якубсон ходил с камерой, снимал свои дневники и клал в архив, который хранился у него целых 20 лет. И после смерти Станукинас Ольга Зайцева помогла смонтировать из накопленных материалов жизнь Людмилы. "У меня осталось много материалов в архиве с ней. Там есть и интервью, и в Амстердаме я снимал с ней" - таков был некий посыл от Феликса Якубсона молодым начинающим режиссерам и сценаристам, кто, может быть, в будущем захочет снять фильм о Людмиле Станукинас.

Своими драгоценными воспоминаниями поделился также кинооператор и заслуженный деятель Николай Волков. Рассказал историю о том, как сильно заболел, лежал с температурой, и "вдруг открывается дверь, входят два силуэта. Приподнимают одеяло, забираются туда. Оказывается Ляля и еще один приятель добыли шерстяные носки. Она держит хлеб с водкой, грамм 150. Говорит – пей, пей. Стала натягивать шерстяные носки, которые были меньшего размера, а в них еще и насыпали что-то согревающее. В итоге утром был как огурчик".

Сразу после речи Волкова на экран вывели первую 10-минутную картину. Это был "День переезда", снятый в 1970 году и на VII Международном кинофестивале короткометражных фильмов удостоенный премии "Серебряный дракон". Сюжет о семье, которая переезжает из старой квартиры в новую. Черно-белый фильм, шарм старинного звука, бликов на экране, а главное как снят - максимально просто и легко, без каких-либо резких неуместных переходов, которыми кишит кинематограф в настоящее время. Настолько легко глаз считывает картинку, как будто ты наблюдаешь за переездом в настоящем времени.

После фильма сразу следует картина с участием самой Людмилы Станукинас под названием "День переезда 2". Тот самый материал, который Феликс Якубсон вместе с Ольгой Зайцевой взяли из драгоценных архивов. Короткометражка о переезде Станукинас из квартиры, в которой прожила со своим мужем кинорежиссером Павлом Коганом. Видео снято будто бы любительски. Как такового видеоряда нет, потому что картина идёт цельным куском и показывает такие детали, как, например, Людмила говорит, что отнести и куда отнести, а в это время кушает что-то и жестикулирует переодически рукой, держащей ложку.

Последние два фильма сыграли на общей атмосфере, потому что были максимально противоположны по своей задумке. Картина под названием "Павел и Ляля. Иерусалимский романс." отображает последние месяцы жизни Павла Когана, которые Людмила Станукинас бережно, трепетно и заботливо наполняла своим присутствием рядом с мужем. Снимал Виктор Косаковский. Картина очень обременяет мыслями о том, как драгоценно время, проведенное с близкими и как больно, порой, видеть, как они угасают.

Полная же противоположность этой картине фильм под названием "Трамвай идет по городу" 1973 года. Камера снимает людей, куда-то спешащих. Машинистку трамвая, которая повествует о своей жизни и рассуждает о мелочах. Вместе с ней под ее рассказ гости прибыли к завершению вечера. И хоть фильмам уделили минимальное количество времени – как сказал ведущий, близкий друг Людмилы Станукинас: "Все-таки это вечер не просмотра фильмов, все-таки это вечер памяти".

Фото, текст: София Сун / Piter.tv