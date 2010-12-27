Архив Выборга оцифровывают и загружают в Интернет

В 2018 году исполняется ровно 100 лет Государственной архивной службе России и 90 лет службе Ленобласти.

Архивы Ленинградской области становятся доступнее для простых жителей. Документы проходят оцифровку, часть услуг теперь доступна через Интернет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Еще с прошлого года все региональные архивы першли на электронную регистрацию запросов. Для этого были оцифрованы и загружены в Интернет все описи дел Ленинградского областного госархива в Выборге. Также, с 2013 года в Выборге занимаются реставрацией документов.

Архивная служба бережно хранит не только уникальные материалы, связанные с историей нашего региона и нашей страны, но и помогает ленинградцам находить документы, касающиеся прошлого их семей. И потому очень важно, что областные архивы идут в ногу со временем, переходят в цифровой формат и по праву остаются в числе лучших в России Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

В 2018 году исполняется ровно 100 лет Государственной архивной службе России и 90 лет службе Ленобласти.

Видео: экскурсия по Ленинградскому областному государственному архиву

Фото: Piter.TV