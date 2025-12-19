Архитектурный облик КПО "Новосёлки" согласован в Петербурге

Исполнитель, ответственный за проектирование, строительство и оснащение комплекса, был определен в ноябре 2025 года.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга одобрил архитектурный облик нового комплекса по переработке отходов "Новоселки", который расположится в Левашово. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте ведомства. Строительство этого объекта, стоимость которого составляет 14 миллиардов рублей, начнется в ближайшее время.

‎Исполнитель, ответственный за проектирование, строительство и оснащение комплекса, был определен в ноябре 2025 года. Основное финансирование проекта будет обеспечено "Российским экологическим оператором".

‎Новый комплекс по переработке отходов будет возведен рядом с закрытым полигоном "Новоселки", где в настоящее время проходит процесс рекультивации. Его мощность составит 600 тысяч тонн отходов в год, что соответствует аналогичному показателю уже действующего комплекса "Волхонка".

‎Согласно техническому заданию, комплекс будет заниматься сортировкой отходов, извлекая до 15% вторичного сырья (бумагу, металл, пластик, стекло), а также производить RDF-топливо. Около 40% отходов планируется направлять на компостирование.

‎Фото: пресс-служба КГА Петербурга