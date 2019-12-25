Археологи установят точное местоположение разрушенного Покровского кафедрального собора

Участок передадут для проведения работ Покровской Православной Старообрядческой общине Северной столицы.

В Петербурге будет установлено точное местоположение Покровского собора, который был утрачен почти столетие назад. Как сообщает пресс-служба Смольного, такое решение было озвучено на встрече губернатора Александра Белова с митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием.

Согласно поручению градоначальника, на участке, где располагалась святыня, проведут археологические работы. Их доверят специалистам Покровской Православной Старообрядческой общины Петербурга.

Во время встречи с митрополитом Беглов подчеркнул, что в 2020 году Старообрядческая церковь провела просветительские мероприятия в память 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума.

Ранее мы сообщили о том, что архитектор предложил создать голограмму Благовещенской церкви на площади Труда.

Фото: ВКонтакте / Покровский храмовый комплекс