Археологи из Петербурга нашли в Карелии захоронение времен викингов

Археологическая экспедиция МАЭ РАН под руководством Станислава Бельского нашла в Лахденпохском районе Республики Карелия могильник с захоронением совершенным по обряду кремации на стороне.

Приладожская археологическая экспедиция МАЭ РАН нашла при раскопках на могильнике Калманиеми 1 (Kalmaniemi – финн. Мыс смерти) в Лахденпохском районе Республики Карелия уникальное захоронение. Руководитель исследователей Станислав Бельский рассказывает, что скорее всего на месте будет только одиночное погребение. Оно расположено на берегу залива северного побережья Ладожского озера. При этом на могильнике не было никаких внешних признаков на современной поверхности.

Под слоями земли археологам удалось найти погребение по обряду кремации на стороне. Вероятно, для захоронения выбрали углубление у края скалы. Тело сверху было накрыто судном в 7-8 метров в длину. Глубина залегания ладья были небольшой, поэтому она истлела. Но о ее размерах судят по найденным заклепкам разных типов. На металлических деталях также не оказалось следов воздействия огня. То есть погребенного кремировали без лодки.

Также в захоронении нашли вооружения, свойственные ранней эпохе викингов (IХ век– первая половина Х века). В могиле лежали наконечник копья, два боевых топора, три навершия плетей с шумящими привесками. Также нашли несколько бусин, которые, по всей вилимости, побывали в погребальном костре.

"Открытый комплекс является уникальным не только для Северного Приладожья, где впервые подобного рода погребальный объект был открыт и полностью изучен, но и для Северной Руси в целом. В настоящее время погребения с ладьями, которые, по устоявшемуся мнению, связывают именно со скандинавской традицией, в России известны были только в Южном Приладожье (Усть-Рыбежна), могильнике Плакун (Старая Ладога), а также в крупных курганных некрополях Гнездово и Тимерево", - передает слова Бельского пресс-служба МАЭ РАН.

Благодаря находке можно будет утверждать, что скандинавы или носители их культуры присуствовали на северном побережье Ладожского озера достаточно давно. Не исключено, что это подтверждает саги о походах в Кирьялаботнир (карельские заливы).

Исторический памятник был обнаружен во время разведки в 2016 году. Раскопки велись в рамках научно-исследовательской работы о формировании древнего и современного населения Евразии и Америки.

Фото: Станислав Бельский