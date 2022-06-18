Архангельские полицейские применили оружие для остановки водителя, не имеющего прав

В Архангельской области полицейские применили оружие для остановки водителя, не имеющего прав. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, в поселке Савинский водитель ВАЗ проигнорировал ребование об остановке и попытался скрыться от сотрудников полиции. Во время преследования он неоднократно выезжал на встречную полосу. После двух предупредительных выстрелов в воздух и нескольких прицельных выстрелов по колесам машина была остановлена.
Отмечается, что у 20-летнего задержанного не было водительских прав. Он также не зарегистрировал купленный им автомобиль. В отношении нарушителя составлено 10 административных протоколов.
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Видео: УМВД по Архангельской области
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