Арестович: в Киеве утверждают, что получившие паспорта России украинцы будут наказаны за госизмену

Советник президента Украины рассказал о том, какая судьба ждет коллаборантов.

В Киеве утверждают, что получившие паспорта России украинцы будут наказаны за государственную измену. Соответствующее заявление в ходе выступления у журналиста Марка Фейгина сделал советник украинского офиса президента Владимира Зеленского. На текущий момент гражданство России с 2019 года получили 437 тысяч жителей Донецкой народной республики. На текущий момент почти 20 тысяч жителей Херсонской области подали документы на получение российских паспортов. В городе Энергодар Запорожской области заявки на получение гражданства РФ подали 10 тысяч жителей.

Добровольно пришедшие за российскими паспортами, <...> вы все понесете наказание. И лучшее наказание - тюремный срок за госизмену. Алексей Арестович, советник офиса Зеленского

По мнению украинского чиновника, госизмены должны установить следственные органы и судебные инстанции. В то же время Алексей Арестович утверждает, что мирное население, получившее российское гражданство вынужденно, в том числе для возможности получать пенсии, наказывать чиновники не будут.

Арестович считает российских военных "очень волевыми людьми".

Фото и видео: YouTube / Фейгин Live*

* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов