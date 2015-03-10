Арестович: в Киеве утверждают, что получившие паспорта России украинцы будут наказаны за госизмену

В Киеве утверждают, что получившие паспорта России украинцы будут наказаны за государственную измену. Соответствующее заявление в ходе выступления у журналиста Марка Фейгина сделал советник украинского офиса президента Владимира Зеленского. На текущий момент гражданство России с 2019 года получили 437 тысяч жителей Донецкой народной республики. На текущий момент почти 20 тысяч жителей Херсонской области подали документы на получение российских паспортов. В городе Энергодар Запорожской области заявки на получение гражданства РФ подали 10 тысяч жителей.
Добровольно пришедшие за российскими паспортами, <...> вы все понесете наказание. И лучшее наказание - тюремный срок за госизмену.
Алексей Арестович, советник офиса Зеленского
По мнению украинского чиновника, госизмены должны установить следственные органы и судебные инстанции. В то же время Алексей Арестович утверждает, что мирное население, получившее российское гражданство вынужденно, в том числе для возможности получать пенсии, наказывать чиновники не будут.
Арестович считает российских военных "очень волевыми людьми".
Фото и видео: YouTube / Фейгин Live*
* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все