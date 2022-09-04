По его словам, в нынешних условиях побеждает тот, у кого воля сильнее.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает российских военных "очень волевыми людьми". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Фейгин Live"*.

Арестович отметил, что у российской армии есть превосходство в артиллерии и авиации. По его словам, в нынешних условиях побеждает тот, у кого воля сильнее.

Российские военные очень волевые люди. Там работает машина так, что туда попадают люди, способные навязать свою волю. Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины.

Ранее Арестович объяснил отсутствие новых поставок HIMARS на Украину.

Видео: YouTube / Фейгин Live*

* - Марк Фейгин внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов