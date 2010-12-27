Арестована соучастница налёта на школьный автобус в Петербурге

В Петербурге арестована участница нападения на водителя автобуса с детьми

На два месяца заключена под стражу Зулфия Саидмуратова, которая обвиняется в нападении на водителя автобуса с детьми в Петербурге.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, вечером 29 декабря, Невский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Саидмуратовой согласно статье 213 УК РФ «Хулиганство».

«Она заключена под стражу до 27 февраля 2018 года», – уточнили в пресс-службе.

Также в постановлении суд обратил внимание следователя на необходимость передачи малолетнего ребенка Саидмуратовой на попечение родственникам, либо в соответствующее социальное учреждение, если он останется без присмотра и помощи.

По версии следствия, вечером в минувший понедельник на Октябрьской набережной из-за дорожного конфликта Мустафаев ударил ножом водителя экскурсионного автобуса. Его сожительница Зулфия Саидмуратова орудовала битой. После чего злоумышленники скрылись. 27 декабря Мустафаев был задержан и арестован по обвинению в покушении на убийство. Саидмуратову задержали в ночь на 28 декабря.

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