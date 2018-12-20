Начальница Дома офицеров в Петербурге арестована до 24 апреля

Суд отказал стороне защиты в домашнем ареста, отправив Наталью Богатыреву под стражу.

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга заключили под стражу начальницу Дома Офицеров Наталью Богатыреву. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в мошенничестве. Чиновница якобы незаконно сдала в аренду имущество организации без подписания договора. Денежные средства за сделку она присвоила себе.

В Кировском районном суде постановили арестовать фигурантку расследования до 24 апреля. Сторона обвинения полагает, что с ноября 2015 года по май 2018-го Богатырева сдала "Русский строительный дом" местной фирме. Сумма аренды составила 6,4 миллионов рублей. Чтобы "узаконить" контракт, с фирмой было заключено соглашение на оказание услуг в 100 тысяч рублей. Деньги перечислили на счет Дома Офицеров. Через несколько дней сумма вернулась на счет организации как ошибочно перечисленная.

Фото: Piter.tv