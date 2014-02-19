Спектакль "Кроткая" пройдет в Доме офицеров 23 октября. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Кроткая" является третьей постановкой режиссера Павла Сафонова и актера театра и кино Евгения Стычкина. Моноспектакль создали к VIII Московскому международному фестивалю моноспектаклей Solo.

Создатель постановки заявил: "Кроткая" – песнь о любви. Безумная, горькая, по-петербуржски загадочная песнь, или даже молитва. Я ставлю "Кроткую", чтобы напомнить всем нам, что жизнь очень внезапна и резко обрывается. Именно поэтому нужно сделать усилие и выразить свои чувства к близким, ничего не боясь и забыв о собственной ценности. Не жить в футляре. Любить".

Фото: nastrastnom.ru