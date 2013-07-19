Арестован сотрудник Смольного за получение взятки "Мерседесом"

Суд отправил его под домашний арест.

Петроградский районный суд отправил под домашний арест Степана Пичугина. Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в период с 3 ноября 2017 года по 5 апреля 2019 года Пичугин, являясь главой отдела государственных услуг Комитета по печати и взаимодействию со СМИ, "помог" ООО "Империя". За свою работу он получил Mercedes Benz B-Class B 220 d стоимостью более 5,5 млн рублей.

Чиновник принимал по электронной почте заявления от компаний ООО "Венера", ООО "Верона", ООО "Винтаж", ООО "Герц", ООО "Мармарис" и прочих без личного присутствия заявителей. Кроме того, он выдавал разрешения на установку и размещение рекламы от имени этих юрлиц, несмотря на отказы КГА и КГИОП.

Прокурор просил отправить подозреваемого в СИЗО. Однако суд счел Пичугина не опасным для общества и поместил под домашний арест.

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Фото: Piter.TV