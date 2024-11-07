Арестован мужчина, устроивший подрыв автомобиля в Бердянске

Подозреваемый дал признательные показания следователям.

Следственным комитетом России арестован мужчина, взорвавший 2 октября 2024 года автомобиль в Бердянске Запорожской области. Соответствующей информацией с журналистами поделилась официальный представитель Следственного комитет Р Светлана Петренко. Известно, что в отношении подозреваемого ведется уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "б" части 3 статьи 205, части 1 статьи 222.1 УК РФ. Речь идет о покушении на террористический акт, совершенный путем взрыва с целью убийства, а также о незаконном обороне взрывных устройств. Злоумышленником оказался 35-летний местный житель.

В надзорном ведомстве установили, что 30 сентября обвиняемый находился около дома по улице Красных Партизан. С целью убийства знакомого, который ожидал назначения на должность судьи, фигурант расследования разместил под его машину взрывное устройство. А второго октября оно сдетонировало в тот момент, когда транспортное средство находилось вблизи дома потерпевшего. В салоне автомобиля в тот момент никого не было. За данное преступление кураторы из Главного управления разведки Минобороны Украины обещали мужчине заплатить 10 тысяч долларов. До вхождения Запорожья в состав РФ, подозреваемый проходил службу в органах прокуратуры Украины.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия. пресс-служба СК РФ

Из Фонтанки выловили нож, с помощью которого ранее было совершено убийство.

Фото и видео: Следственный комитет России