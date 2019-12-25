Арендодатель нашел на Туристской тело своего извинившегося квартиранта

Мужчина, сдававший квартиру в Петербурге москвичу, столкнулся с трагическим финалом.

В Приморском районе Петербурге владелец квартиры в доме 24/42 по Туристской улице был вынужден обратиться в полицию. Неприятная находка была сделана вечером 7 марта.

Как стало известно Piter.tv, 56-летний горожанин, сдававший жилье 22-летнему молодому человеку, зарегистрированному в Москве, увидел его тело с оставленной запиской. В ней он извинялся перед уважаемым арендодателем за то, что "это произошло здесь", а некая уехавшая день назад девушка "ни о чем не в курсе". В конце записи молодой человек приложил контакт своего родственника.

Фото: Pixabay