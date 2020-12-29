Арендаторы покидают "Ленэкспо"

Администрация выставочного комплекса установила сроки до конца марта.

Накануне вечером, 25 марта, организации, которые арендовали помещения в выставочном комплексе "Ленэкспо", неожиданно попросили освободить здание до конца месяца. Об этом сообщило издание АБН.

Мультимедийное пространство Hyper Port (размещалось в павильоне №4) подтвердило информацию "Невским новостям", сотрудники отметили, что съехали еще в феврале. Предполагается, что администрация попросила освободить помещения из-за грядущего сноса здания.

Однако в пресс-службе владельцев ОАО "Ленэкспо" — "ЭкспоФорум–Интернэшнл" отметили, что информации о предстоящем сносе здания на Васильевском острове у них нет.

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Фото: vk.com/expoforum_spb