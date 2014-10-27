Объём аренды петербургских офисов вырос почти на 50%

Наиболее часто интерес возникал к зданиям класса "В".

В период с января по июнь 2023 года объём сделок по аренде офисной недвижимости в Петербурге вырос на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом информируют аналитики компании NF Group.

Наиболее часто интерес возникал к зданиям класса "В". Самым востребованным районом в этом отношении стал Московский. Лидерами по поглощению площадей в городе стали арендаторы-представители IT (44%), а также нефтегазовые структуры (31%) и производственные компании (7%).

Также высокий уровень популярности демонстрируют офисы с отделкой, в современных зданиях с технологичными инженерными системами. Также внимание уделяется доступности к метро, доступности парковки и станций метро.

Ранее мы сообщили о том, что за месяц пять отделений банка МКБ прекратили работу в Петербурге.

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