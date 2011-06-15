Аренда "однушек" приблизилась к 45 тыс. рублей и продолжает расти

За квартал рост составил 11,4%.

По данным портала "Мир квартир", в третьем квартале 2025 года аренда однокомнатных квартир в Санкт-Петербурге подорожала на 11,4% и достигла 43 300 руб.

В Санкт-Петербурге зафиксирован рост цен на аренду жилья.

Аренда двухкомнатных квартир поднялась на 6,9% — до 52 500 руб, а трёхкомнатных — на 1,7%, достигнув 65 000 руб. По оценке экспертов, рост цен в Петербурге оказался выше среднероссийских показателей, которые составили 4–6%. Одной из причин подорожания стало сокращение предложения, что усилило конкуренцию среди арендаторов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге средняя стоимость "квадрата" в студиях выросла почти на 15%.

