Арбитражный суд встал на сторону "Пассажиравтотранс" в споре с УФАС

Суд разрешил компании не работать с автобусными перевозчиками, которые выступают против новых правил доступа к автовокзалу на Обводном канале

Арбитражный суд Петербурга 7 авгута принял сторону "Пассажиравтотранс" в споре с петербургским Управлением Федеральной антимонопольной службы. Об этом соощили в ведомстве.

Поводом для судебного разббирательства послужил новый договор, который касался доступа к автовокзалу на Обводном канале. Так, в документе отмечалось, что водителей будут вознаграждать в зависимости от дальности поездки. Однако, многие перевозчики выступили против новых правил, тогда "Пассажиравтотранс" поспешил расторгнуть контракты в одностороннем порядке с несогласными. УФАС же сочло такие дейтвия компании "навяыванием условий" и потребовало начать работу по старому договору.

На "старых" условиях "Пассажиравтотранс" категорически отказывался работать и в итоге компания обратилась в суд. В Арбитраже приняли сторону заявителя, и признали предупреждения УФАС необоснованными.

Отметим, что новые договоры были заключены согласно закону № 220-ФЗ на единых для всех работников условиях.

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