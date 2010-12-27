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Очередную апелляцию Европейского университета о выселении отклонили
Сегодня, 17:23
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Asyaromanenkova
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Очередную апелляцию Европейского университета о выселении отклонили

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Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа оставил в силе решение суда о законности одностороннего отказа комитета имущественных отношений Петербурга от договора аренды Малого мраморного дворца.

В понедельник, 20 ноября, стало известно, что Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа не стал менять решения суда первой инстанции, а также апелляционной инстанций по жалобе Европейского университета. Вуз хотел обжаловать односторонний отказ от имущественных отношений Петербурга от договора аренды здания Малого мраморного дворца. Об этом руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова рассказала "Коммерсанту".

Ранее в Петербурге прошел митинг, на котором, в том числе, жители высказывали свое недовольство ситуацией с Европейским университетом. В Петербург на митинг в защиту науки приехала Ксения Собчак

Видео: ВКонтакте / Василий Кунин, Sergon Malkovich

Теги: европейский университет , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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