Аптечный рынок Петербурга держат под контролем в условиях пандемии

Запасы лекарств в фармацевтических пунктах есть.

На фармацевтическом рынке Петербурге организовали мониторинг цен и запасов популярных лекарственных средств, а сама ситуация в аптеках города стабильная. Об этом заявили участники рабочей группы по вопросу мониторинга цен на лекарства и медизделия 20 марта. Встреча чиновников и руководителей аптечных сетей состоялась в Смольном.

В аптеках заверили, что спрос на лекарства с избытком удовлетворяется, а запас ключевых медикаментов неизменно есть во всех фармацевтических пунктах. Информацию о состоянии городских аптек обещают обновлять в ежедневном режиме.

Ранее мы рассказывали, что для города закупили около 2 миллионов защитных масок.

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