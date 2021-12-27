Апрель и май стали зимними месяцами из-за глобального потепления

По словам ученого, глобальное потепление способно привести к новому ледниковому периоду.

Климатолог и ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов заявил, что апрель и май стали зимними месяцами в России. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru. По его словам, сейчас эти месяцы действительно можно называть зимними.

Ученый объяснил, что глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду в Европе и в европейской части России. Из-за такого потепления в регионе возможен климатический коллапс, который повлияет на североатлантические течения, определяющие температурный уровень.

Температура может снизиться на 20–25 градусов, как во времена ледниковых эпох. В случае подобных изменений существует вероятность, что снег не будет таять даже летом. Карнаухов отметил, что сейчас в России наблюдается относительно холодная зима и весна после двух жарких лет, что указывает на погодные сбои.

