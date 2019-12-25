Apple отключила функцию "Частный узел" в России

Корпорация Apple, вероятно, на территории России отключила функцию "Частный узел" (iCloud Private Relay). Об этом пишет TJ.
Данная функция доступна при подписке на дополнительное пространство в iCloud. Функция позволяет скрыть IP-адрес от всех, в том числе от оператора связи и самой компании Apple. Отмечается, что основной задачей данного механизма является защита от рекламного отслеживания. Так заявляют в самой корпорации.
Россияне сообщили о сбоях в работе сервиса. Проверка в предрелизной iOS 15 показала, что "частный узел" можно подключить. Однако он отключается через некоторое время, всплывает также уведомление, что в России сервис недоступен. В причинах указаны "действующие ограничения местного законодательства2.
Фото: pixabay
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