Apple отключила функцию "Частный узел" в России

В компании отмечают, что эта функция прежде всего защищает от рекламного отслеживания.

Корпорация Apple, вероятно, на территории России отключила функцию "Частный узел" (iCloud Private Relay). Об этом пишет TJ.

Данная функция доступна при подписке на дополнительное пространство в iCloud. Функция позволяет скрыть IP-адрес от всех, в том числе от оператора связи и самой компании Apple. Отмечается, что основной задачей данного механизма является защита от рекламного отслеживания. Так заявляют в самой корпорации.

Россияне сообщили о сбоях в работе сервиса. Проверка в предрелизной iOS 15 показала, что "частный узел" можно подключить. Однако он отключается через некоторое время, всплывает также уведомление, что в России сервис недоступен. В причинах указаны "действующие ограничения местного законодательства2.

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