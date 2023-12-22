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Apple TV представил трейлер сериала "Шугар"

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Мировая премьера состоится 5 апреля.

Стриминговый сервис Apple TV+ представил трейлер детективного сериала "Шугар". Шоураннером проекта выступил Марк Протосевич.

Сюжет расскажет историю частного детектива Джона Шугара, которому предстоит расследовать исчезновение дочки влиятельного продюсера. В процессе герою предстоит столкнуться с новыми секретами, которые скрывает Лос-Анджелес.

В главной роли сыграл Колин Фаррелл. Мировая премьера состоится 5 апреля.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Джентльмен в Москве" с Юэном Макгрегором.

Видео: YouTube / Apple TV

Теги: apple tv, сериал, трейлер, шугар
Категории: Лента новостей, Культура,

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