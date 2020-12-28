Аппарат по превращению мусора в деньги может появиться на Рубинштейна

Создатели проекта хотят доказать, что переработка органических отходов может быть выгодна как бизнесу, так и жителям ближайших домов.

В Петербурге на улице Рубинштейна в скором времени может появиться аппарат, перерабатывающий органические отходы в корм для животных, удобрения или биотопливо. В его основе – южнокорейские технологии, сообщает "Петербургский дневник".

Установка обрабатывает отходы в течение 7-8 часов. Благодаря специальному оборудованию, вред окружающей среде и дискомфорт людям не оказывается. Кроме того, сводится к минимуму объем мусора, вывозимого на полигон, а объем отходов сокращается примерно на 80%.

В тестовом режиме работают два таких аппрата: в ТРК "Питерленд" и аппарат, способный переработать до тонны органических отходов за сутки, в деревне Пехенец Лужского района Ленобласти.

Организаторы проекта попытаются доказать, что органика – не мусор, и от нее бизнесмены могут получать реальный доход. Например, установка в регионе уже принимает отходы от одной сети гипермаркетов, полученные полезные элементы идут на создание кормов для животных. Однако, вопрос о сортировке органических отходов, все еще не решен. Эксперты напоминают, что делать удобрения, например, из кожуры помидора нельзя, так же, как и из смешанных пищевых отходов. Кроме того, многие из них загрязнены нитратами и пестицидами. Но из смешанных отходов можно сделать биотопливо или почвогрунт, который можно применить на городских газонах или для восстановления лесных угодий.

Ранее мы писали, как в Петербурге сортируют макулатуру из контейнеров для раздельного сбора.

Фото: pixbay