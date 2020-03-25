Посол РФ в Вашингтоне считает, что во время мировой пандемии коронавируса США занимаются самопиаром.

Анатолий Антонов заявил, что Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом. Посол РФ в США назвал домыслы о несостоятельности системы диагностирования несостоятельными. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на распространенное заявление представителя МИДа РФ в Вашингтоне.

Наши тест-наборы показали свое высокое качество в Китае, Иране, переданы в Италию прокомментировал спикер

Антонов добавил, что простые американцы должны знать, что Россия готова помочь США во время пандемии. Ранее Россия предлагала содействие Америки во время тушения пожаров в Калифорнии. Сейчас же, по словам дипломата, перед миром нависла "глобальная угроза, требующая совместного ответа".

Российский дипломат считает, что Америка пытается использовать ЧС в мире для самопиара и навязывания узкоконъюнктурных интересов. Сейчас местные СМИ пытаются переключить внимание общественности от распространения коронавирусной инфекции в США на положение дел в России. Посол считает, что пресса распространяет лживую информацию о неэффективной борьбе правительства РФ с инфекцией.

МИД России рассказал, каким образом украинцев будут отправлять на родину.

Видео: YouTube/Минобороны России, DW News