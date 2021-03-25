Антонов: возможность проведения встречи с Путиным зависит от того, будет ли у него время

Посол прокомментировал сроки своего возвращения в США.

Российский дипломат Анатолий Антонов заявил журналистам, что возможность проведения его встречи с Владимиром Путиным зависит от того, будет ли у президента время. В СМИ попросили прокомментировать посла РФ в США вероятность того, что он переговорит в Москве с главой государства.

Наверное этот вопрос надо не мне задавать. Есть ли время у Владимира Владимировича встретиться со мной. Сегодня говорить о том, сколько будет еще встреч и кто сочтет возможным встретиться со мной, наверное, это еще преждевременно. Анатолий Антонов, посол РФ в США

Посол будет находиться в российской столице несколько дней. Он активно участвует во встречах в различных ведомствах и министерствах. Дипломат не смог назвать точную дату своего возвращения в Вашингтон. Он уточнил, что этот вопрос следует направить его руководству. Спикер напомнил, что приехал не в отпуск, а ради того, чтобы поговорить о будущем и провести анализ отношений с Белым домом.

Антонов: У России и США нет времени ссориться.

Видео: YouTube / TASS