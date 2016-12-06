Дуровы заключили мировую с недовольным экс-сотрудником за 1,8 млн

В Куйбышевском суде заключили мировое соглашение Антон Розенберга и ООО "Телеграф", принадлежащее брату Павла Дурова Николаю.

Куйбышевский районный суд во вторник, 24 октября, утвердил мировое соглашение по иску к ООО "Телеграф". Заявление против компании Николая Дурова (брата основателя "ВКонтакте" и Telegram) подавал Антон Розенберг. Он жаловался на необоснованное увольнение, а также требовал компенсации.

В итоге стороны сошлись на выплате 1,784 миллиона рублей за вынужденные прогулы. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, также истцу оплатили моральный вред – 60 тысяч рублей.

Конфликт между Розенбергом и Дуровыми начался некоторое время назад, а в мае перерос в судебное разбирательство. Истцу выдвинули встречное обвинение в разглашении коммерческой тайны.