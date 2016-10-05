Антон Беляев: "Мама, я все время забываю, что у тебя День Учителя"

Известный российский певец и основатель группы Therr Maitz Антон Беляев поздравляет свою маму с ее профессиональным праздником - Днем Учителя!

Недавно в Петербурге прошел кинофестиваль "Послание к человеку", в открытии которого принимал участие Антон Беляев и группа Therr Maitz. Съемочной группе PiterTV удалось пробраться за кулисы и пообщаться с Антоном. Певец не растерялся и захотел поздравить маму с наступающим праздником.

Как отметил Антон в интервью PiterTV - он постоянно забывает ее поздравить. Но в этот раз точно не забудет.

"Я все время забываю что у тебя день учителя, потому что ты пол жизни не была учителем, а сейчас ты учитель и я тебя поздравляю!"

Видео и фото - PiterTV