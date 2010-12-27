На территории "Морского вокзала" проходят антитеррористические учения

Учебная зона охватит Васильевский остров.

На Васильевском острове Петербурга начались антитеррористические мероприятия. Спецслужбы проводят тренировочную проверку сотрудников на случай возможной опасности. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

В связи с событием, оперативники просят местных жителей с пониманием отнестись к ограничению движения автомобилей и пешеходных зон. Представители оперативного штаба Санкт-Петербурга отметили, что учения проходят в плановом режиме. В настоящее время представители закона решают задачи по предотвращению и обезвреживанию террористических действий. Тренировка началась на пространстве АО "Морской вокзал" на площади Морской Славы,1.

Во сколько закончатся данные мероприятия - неизвестно. О времени завершения петербуржцев уведомят дополнительно.

Фото: Piter.tv

