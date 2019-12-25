Тренировки завершатся 25 мая.

В Сербии начались российско-сербские антитеррористические учения. Об этом рассказали представители Минобороны РФ. Известно, что совместные мероприятия продлятся до 25 мая. В них будут задействованы подразделения специального назначения. на торжественной церемонии открытия чиновники указали на важность проведения таких испытаний в рамках подготовки к борьбе с террористами, а также в целях сотрудничества между странами.

Планируется отработать десантирование на парашютных системах "Арбалет", выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение. пресс-служба Минобороны РФ

После тренировок будут проведены показательные выступления, а также занятия по стрельбе. Со стороны России в мероприятии задействованы 200 военнослужащих, а также 11 единиц боевой техники. Все средства находятся на вооружении Западного военного округа.

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Фото: Минобороны РФ