Драгиния Влк сообщила о самочувствии после прививки российской вакциной.

Сербский политик рассказала, почему привилась "Спутником V". В интервью "РИА Новостям" иностранка объяснила, что получила уже вторую дозу препарата для профилактики коронавируса. Депутат городского совета Белграда Драгиния Влк уточнила, что доверяет российской медицине. Женщина пришла на процедуру в футболке с российским лидером Владимиром Путиным.

В Сербии есть разные вакцины, все они хорошие, но я выбрала "Спутник V". Верю, что данная вакцина защитит меня и моих близких. Я пришла в этой майке, потому что таким образом хотела поблагодарить президента Путина. Драгиния Влк, сербский политик

Женщина вспомнила, что после первой дозы вакцины ощущала небольшую температуру на протяжении нескольких дней. Влк полагает, что на данный момент "Спутник V" является самым эффективным препаратом в борьбе против коронавируса среди остальных вакцин.

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Фото: Telegram/РИА Новости