В Петербурге прекратили работу более 400 ресторанов за год

Открывшихся при этом было на 25 меньше.

Цифры индекса развития петербургского ресторанного рынка идут на убыль: впервые за год закрылось больше кафе и ресторанов, чем открылось. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экспертов ГК "БестЪ".

По подсчетам экспертов, в текущем году в городе заработали 383 новых заведений, однако навсегда повесили табличку "закрыто" 408 точек общепита. За только первые три месяца года прекратили работу 53 заведения. Поясняется, что на закрытие ресторанов повлияло большое число жалоб. Чаще всего летят камни в "огород" кафе, расположенных на первых этажах жилых домов. Также заведениям помешало принятие федеральных законов, которые ограничили их свободу деятельности.

В настоящий момент в Петербурге работает 5520 ресторанов, баров и кафе.

Названы 100 лучших ресторанов Петербурга в 2019 году.

Фото: Piter.TV