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В 2019 году закрылись 53 заведения общепита в центре Петербурга

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За первый квартал текущего года количество закрытых заведений над открытыми достигло максимума.

На главных торговых улицах Петербурга закрылось рекордное число кафе и ресторанов. За первые три месяца 2019 года закрылись 53 заведения общепита. Об этом сообщает компания JLL.

В итоге, за первый квартал текущего года количество закрытых заведений над открытыми достигло максимума. Аналитики считают, что одной из причин стала некорректная оценка потенциала площади. Вторая причина – перенасыщенность Рубинштейна барами и ресторанами. Бизнес сторонится этой улицы из-за негативного отношения местных жителей.

Петербуржцы, которые живут на Рубинштейна, уже много раз выступали против засилья этой улицы заведениями общепита. Людям не нравится, что число заведений, в которых продают алкоголь, превышает количество жилых домов.

Ранее на улице Рубинштейна появилась репродукция картины Поля Сезанна "Курильщик трубки".
​​​​​​​Фото: Piter.TV

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Теги: кафе, общепит, ресторан, рубинштейна
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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