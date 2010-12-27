В Петербурге антимонопольщики приостановили конкурс Водоканала на полмиллиарда

Управление антимонопольной службы по Петербургу приостановило определение победителя в конкурсе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Тендер получила единственная заявившаяся компания.

Как сообщает "Фонтанка", управление антимонопольной службы по Петербургу приостановило определение победителя в конкурсе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Тендер достался единственной заявившейся компании.



Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 11 октября. Жалобу, поступившую от ООО "Строительная компания Ротонд", рассмотрят пятницу,13 октября.Речь идет о конкурсе на аренду автотранспортных средств для предприятия на 534 млн рублей. В техническом задании есть гусеничные и колесные экскаваторы, полуприцепы, погрузчики, самосвал и туристический автобус.



Единственная заявка была подана компанией "АВС Лизинг". В среду появилась публикация протокола, закупочная комиссия постановила заключить контракт с этой фирмой.



Отметим, что согласно СПАРК, головной компании "АВС Лизинг" принадлежит компания "Паланса", собственниками которой являются Янина Дудырина и Ольга Авилова. Выручка "АВС Лизинг" в прошлом году составила 64 млн рублей, чистая прибыль — 450 тысяч.