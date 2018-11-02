Антимонопольщики не нашли патентного плагиата на "Новокрестовской"

В ФАСе завершили проверку, инициированную по вопросу использования чужих патентов для строительства станции метро.

Петербургское управление ФАС не выявила следов нарушения при строительстве станции метро "Новокрестовская".Ранее в отношении застройщика "Ленметрогипротранс" было возбуждено административное дело. Компанию обвинили в плагиате: якобы специалисты использовали для создания подземного объекта чужие патенты для проектной документации. Факт не был доказан.

Стоит добавить, что антимонопольное ведомство также проверило бумаги, имеющие отношению к проектам "Дунайской" и "Беговой", но ничего подозрительного не нашло. В ФАСе заметили, что "Ленметрогипротранс" использовал собственные зарегистрированные патенты.

Напомним. что разобраться в вопросе от надзорного ведомства просила фирма "Инженерное бюро Юркевича". Представителей организации интересовало изобретение "Буровая железобетонная колонна".

Фото: Piter.tv