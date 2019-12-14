Ансамбль Северного флота не попал на фестиваль культуры в Норвегию

Директор фестиваля Любовь Кузовникова заявила, что на мероприятие повлияла политическая напряженность между Россией и Норвегией.

Ансамбль Северного флота не пустили в Норвегию, сообщает NRK.

В феврале ансамбль пенсии и пляски должен был выступать на культурном фестивале Barents Spektakel в норвежском городе Киркенесе. Они не смогли поехать из-за обязательной процедуры отпечатков пальцев для получения визы. Согласно российским законам, военнослужащим запрещено проходить данную процедуру.

Директор фестиваля Любовь Кузовникова заявила, что на мероприятие повлияла политическая напряженность между Россией и Норвегией. Так, она напомнила, что ансамбль уже посещал в город на празднование 75-летия освобождения Финнмарка от фашистов. В МИД Норвегии пояснили, что в тот год для хора было сделано исключение в связи с важностью события. Для посещения страны необходимо следовать общим правилам получения визы.

Позднее "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу флота сообщил, что коллектив и не планировал посещать Норвегию в этом году. В Ведомстве пояснили, что в адрес командования Северного флота и Минобороны РФ официального приглашения не поступало.

Видео: Дмитрий Акманов