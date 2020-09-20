VК Fest одновременно пройдет в Петербурге, Москве и Сочи

Все три города объединит диджитал-мост.

Крупный музыкальный фестиваль VK Fest анонсировали на 23-24 июля. Мероприятие запланировано в Петербурге, Москве и Сочи.

Как обычно, фестиваль состоится в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. На тематических сценах выступят более 50 артистов, в том числе Егор Крид, NILETTO, JONY, Мари Краймбрери, Мот, Jah Khalib, HammAli & Navai и другие.

Две столицы обменяются плейлистами на второй день фестиваля. Также на VK Fest пригласили блогеров, артистов и стендаперов. Для участников организуют зоны с видеоиграми, мастер-классами и спортивными турнирами.

Для жителей Сочи покажут трансляцию самых ярких фестивальных моментов из двух столиц, а на Медальной площади выступят Леонид Агутин, МакSим и Cream soda.

Города соединит диджитал-мост – общая трансляция с несколькими ведущими.

Фото: Вконтакте / VK Fest