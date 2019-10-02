Анонс: "Стратегия цифрового развития Камчатки" в прямом эфире Piter.TV

Канал Piter.TV приглашает на онлайн-встречу с главой Камчатского края Владимиром Солодовым, директором Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Ксенией Ткачевой и директором Департамента цифровой трансформации Счетной палаты Российской Федерации Михаилом Петровым.

Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС продолжает изучать феномен IT-прорыва Камчатки, Якутии и Дальнего Востока в рамках проекта "Цифровой алмаз". В рамках проекта продолжается серия онлайн-встреч с героями, которые отвечают за цифровую трансформацию. В конце апреля состоялась онлайн-встреча с программным директором проекта "Стартап экспедиция-2019" Татьяной Бравиной и советником Агентства по информатизации и связи Камчатского края Григорием Бондаренко. Запись можно посмотреть в разделе трансляции.

Онлайн-встрече состоится 23 мая, в 11:00 по московскому времени. Глава Камчатского края Владимир Солодов, директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Ксения Ткачева и директор Департамента цифровой трансформации Счетной палаты Российской Федерации Михаил Петров обсудят понятия "Цифровая трансформация". Поговорят о том, как кризисы (в частности, пандемия COVID–19) влияют на управленческие решения, культуру и цифровизацию и расскажут, как должен выглядеть чиновник будущего.

Любые вопросы спикерам уже сейчас можно задать на сайте проекта или во время трансляции. Авторов интересных вопросов будут выводить в прямой эфир. Прямой эфир можно будет смотреть на Piter.TV в разделе "Наши трансляции".