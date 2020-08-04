Анонимы из Петербурга покрасили лифт в доме на Оптиков в обход УК

Местные жители устали ждать действий от управляющей компании и решили закрасить надписи вандалов самостоятельно.

В четверг, 25 февраля, портал "Городская среда Санкт-Петербурга" опубликовал ролик, на котором жители дома на улице Оптиков решили сами перекрасить лифт, расписанный вандалами. По всей видимости, чтобы не понести наказание за свои действия, петербуржцы скрыли свои лица за маской Гая Фокса.

Ролик назвали "Твой социальный лифт": потому что перекрашивать пришлось самостоятельно на личные деньги, но специальной краской, с соблюдением всех правил и с участием профессионального рабочего.

Жильцы дома не раз поднимали вопрос о покраске лифта, но в управляющей компании тактично игнорировали обращения.

Ранее мы писали, что Смольный не сможет выкупить территорию Охтинского мыса.

Фото: gorsreda-spb.ru