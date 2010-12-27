Аномальная жара задержится в Ленобласти по 9 июня

В предстоящее воскресенье, 9 июня, МЧС сообщают о штормовом предупреждении и сильном граде.

Жителям 47 региона стоит приготовиться к чрезвычайно жаркой погоде на протяжении нескольких предстоящих дней, а именно с 7 по 9 июня. Синоптики обещают в этот период заслушиваю погоду, а также палящее солнце. Жителей Ленобласти просят не выходить на улицу без головных уборов во избежании солнечного удара.

Как сообщает ГУ МЧС по Ленобласти, по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" от 6 июня, с 7 по 9 июня в регионе сохранится аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 7 и более градусов выше климатической нормы. Дневные температуры воздуха могут достигать +32 гр. С.

В предстоящее воскреснье, 9 июня, МЧС сообщают о штормовом предупреждении и сильном граде.