Анна Ялова возглавила "Манеж" в Петербурге

С сентября 2022 года Анна Ялова занимала должность временно исполняющего обязанности директора.

В Петербурге директором "Манежа" назначили Анну Ялову. Об этом 16 февраля рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своём телеграм-канале.

Чиновник пожелал ей удачи. С сентября 2022 года Анна Ялова занимала должность временно исполняющего обязанности директора "Манежа". Ранее она работала замдиректора по развитию выставочного зала.

Ранее за 2022 год в Петербурге по Пушкинской карте продали билетов на сумму более 1 млрд рублей. Более 260 тысяч петербуржцев в возрасте от 14 до 22 лет имеют Пушкинскую карту.

Фото: Piter.tv

