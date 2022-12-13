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Анна Ялова возглавила "Манеж" в Петербурге
Сегодня, 18:20
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Анна Ялова возглавила "Манеж" в Петербурге

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С сентября 2022 года Анна Ялова занимала должность временно исполняющего обязанности директора.

В Петербурге директором "Манежа" назначили Анну Ялову. Об этом 16 февраля рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в своём телеграм-канале.

Чиновник пожелал ей удачи. С сентября 2022 года Анна Ялова занимала должность временно исполняющего обязанности директора "Манежа". Ранее она работала замдиректора по развитию выставочного зала.

Ранее за 2022 год в Петербурге по Пушкинской карте продали билетов на сумму более 1 млрд рублей. Более 260 тысяч петербуржцев в возрасте от 14 до 22 лет имеют Пушкинскую карту.

Фото: Piter.tv
 

Теги: директор, манеж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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