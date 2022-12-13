Более 260 тысяч петербуржцев в возрасте от 14 до 22 лет имеют Пушкинскую карту.

За 2022 год в Петербурге по Пушкинской карте продали билетов на сумму более 1 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

В Петербурге на сегодняшний день к программе подключены более 270 учреждений: 63 городских и более 200 федеральных и негосударственных организаций – музеи, галереи, театры, концертные площадки, дворцы культуры, клубы, библиотеки, кинотеатры. Более 260 тысяч петербуржцев в возрасте от 14 до 22 лет имеют Пушкинскую карту.

С 1 сентября 2021 года (начало работы программы) в городских учреждениях культуры продано более 480 тысяч билетов. Среди театров лидерами стали Михайловский, "Балтийский дом", Мюзик-холл, театр им. В.Ф.Комиссаржевской и Театр комедии им. Н.П.Акимова.

Из числа музеев наибольшей популярностью пользовались Исаакиевский собор, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Центральный выставочный зал "Манеж".

Также среди лидеров по количеству проданных билетов – "Севкабель Порт", музей "Гранд Макет Россия", Зоологический музей, кинотеатр "Аврора".

Фото: Минкультуры