В Москве задержаны подозреваемые в хищениях по "Пушкинской карте"

Сообщники придумали схему, по которой они продавали билеты на мероприятия, на которых в реальности зрители не присутствовали.

На территории Москвы задержаны подозреваемые в хищениях при реализации федеральной программы "Пушкинская карта" (по части 4 статьи 159 УК РФ). Речь идет о мошенничестве, совершенном организованной преступной группой. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники регионального управления Следственного комитета России по столице. В надзорном ведомстве пояснили, что не позже января 2023 года один из фигурантов уголовного дела разработал сложный многоэтапный план для хищения денежных средств. Ради эффективности криминальной деятельности он привлек своего знакомого из числа должностных лиц компании "Киноконцертный зал Эльдар".

Соучастники подали заявку от лица концертной площадки на платформу "PRO.Культура РФ" для участия мероприятия в программе "Пушкинская карта". затем между организатором и концертной площадкой был заключен договор на исполнение одним из злоумышленников музыкальных композиций на мероприятии. Подозреваемые искали среди пользователей сети Интернет лиц в возрасте от 14 до 22 лет, у которых имелись социальные карты "Пушкинская карта" с неиспользованным лимитом.

Путем обмана соучастники похищали денежные средства, находящиеся на социальных картах, посредством приобретения билетов на музыкальное мероприятие. пресс-служба СК РФ по Москве

Дополнительно сообщники подыскивали тех, кто мог оформить "Пушкинские карты" с указанием заведомо недостоверных личных данных получателей для приобретения с их использованием билетов на организуемые участниками ОПГ культурные мероприятия. Таким образом подозреваемые продали 321 билет. Они фиктивно гасили билеты, хотя зрителей на мероприятиях в реальности не было. Далее злоумышленник предоставляли в профильное министерство недостоверные сведения о проведении мероприятия, на основании которых похитили более одного миллиона рублей бюджетных средств и денежных средств банка.

Тела мужчины и женщины обнаружили в Приозерском районе Ленобласти после пожара.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК