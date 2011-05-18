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Тела мужчины и женщины обнаружили в Приозерском районе Ленобласти после пожара
Сегодня, 19:50
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Тела мужчины и женщины обнаружили в Приозерском районе Ленобласти после пожара

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Следствие проводит проверку.

Следователи Приозерска проводит проверку по факту обнаружения двух тел на месте пожара в СНТ "Красное". Об этом рассказали в пресс-службе областного отделения следкома.

По данным правоохранителей, погибшие – мужчина 1976-го года рождения и женщина 1980-го года рождения. Их тела обнаружили сразу после тушения пожара в одном из домов садоводства. Предполагается, что причиной пожара является неисправность электропроводки в доме.

Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки и судебно-медицинского исследования.

Следственный комитет Ленинградской области

Ранее мы сообщали, что три рыбака оказались в 17 км от земли на льдине в Онежском озере.

Фото: Следственный комитет Ленинградской области

Теги: приозерский район, снт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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