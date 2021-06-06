На фестивале "Пушкин-фест 2025" можно оформить "Пушкинскую карту"

Молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет получит уникальную возможность ознакомиться с возможностями проекта и оформить собственную карту непосредственно на площадке фестиваля.

В пятницу, 7 июня, в Петербурге стартует театральный фестиваль "Пушкин-фест 2025", посвящённый наследию классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. Организация фестиваля возложена на Музыкальный театр имени Фёдора Ивановича Шаляпина при содействии Правительства города. Место проведения — живописный Юсуповский сад на территории Петербургского государственного университета путей сообщения. Об этом проинформировала пресс-служба аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Моисеевича Пиотровского.

Мероприятие представляет собой крупнейший общегородской проект, способствующий продвижению федеральной программы "Пушкинская карта". Молодёжь в возрасте от 14 до 22 лет получит уникальную возможность ознакомиться с возможностями проекта и оформить собственную карту непосредственно на площадке фестиваля.

Борис Пиотровский подчеркнул значимость федерального проекта "Пушкинская карта", отметив его влияние на культурную жизнь молодёжи. Благодаря программе, сотни тысяч подростков получили возможность посещать театры, концерты и выставки. Только за четыре года существования проекта более 600 тысяч молодых петербуржцев стали владельцами карт, а учреждения культуры продали свыше полутора миллионов билетов. Особенной популярностью среди молодёжи пользуются экскурсии в Исаакиевский собор и посещения выступлений Михайловского театра.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной и интересной. Посетителей ждёт большое разнообразие развлекательных форматов: музыкальный спектакль, театральные постановки, мастер-классы, интерактивные площадки и творческие встречи. Особое внимание организаторы уделили детско-юношеской аудитории, подготовив специальную площадку "Остров Буян" и уникальный проект "Позвони поэту", где зрители смогут прослушать архивные записи голосов любимых авторов.

Главным событием вечера станет грандиозный гала-концерт "Музыкальный экипаж Пушкина", который соберёт оркестр "Северная Симфония" и солистов Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина. Программа начнётся в 12:00 и продлится до 21:00.

Фото: ВКонтакте / Пушкинская карта