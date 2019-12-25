Когда жена главного тренера "Зенита" приходит в церковь, у нее "все карманы забиты деньгами".

Блогер, ресторатор Анна Семак рассказала о своем отношении к благотворительности. В рамках встречи в контексте акции "Добрый кофе" мама семерых детей и жена главного тренера футбольного клуба "Зенит" поведала, что происходит, когда она приходит в церковь со своей приемной дочерью. Выяснилось, что женшина с инвалидной коляской вызывает жалость у прохожих – у нее оказались "все карманы забиты деньгами", несмотря на то, что Анна отвечала, что ей помощь не нужна. Семак обратилась с советом, что с этим делать.

Я спросила своего мудрого отца, что мне с этим делать, и он сказал: "если ты откажешь, скажешь, мол, у меня все есть, не нужно, то этот человек будет ущемлен и больше никогда никому не подаст, а значит не подаст и тому, кому эти деньги будут действительно нужны". Так что я всегда со смирением принимаю эти деньги, а потом просто отдаю их тому, кому они нужны. И эта милостыня дает мне огромную надежду Анна Семак, писательница

Семак ответила, что самое главное для нее – не проходить мимо чужой беды, если есть возможность помочь.

В рамках акции "Добрый кофе" звезды рассказывают о своем отношении к благотворительности. Кроме того, в ходе разговора раскрывается информация о Детском хосписе и детях, которым нужны принятие, помощь и поддержка общества. Купить кофе и помочь детям из детского хосписа можно будет весь май.

Аналогичные акции проводили в Петербурге осенью 2020 года и 2019-го.

Фото: предоставлено БФ "Детский хоспис"