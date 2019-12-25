Анна Митянина поздравила горожан с Днем защиты детей

В честь праздника запланированы офлайн и онлайн мероприятия.

Сегодня, 1 июня, по всему миру отмечают День защиты детей. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурга Анна Митянина поздравила горожан с праздником.

Омбудсмен пожелала добра, благополучия и веры в свои силы и напомнила, что по всем вопросам можно обратиться через официальный сайт или в социальных сетях.

В минувшие выходные сотрудники Анны Митяниной посетили детские дома и учреждения здравоохранения города, чтобы поздравить ребят, которые не могут принять участие в празднике в связи со сложившимися обстоятельствами. Акция направлена на популяризацию семейных ценностей и традиций среди молодежи, пропаганду здорового образа жизни и развитие чувства сопричастности к истории и культуре.

Напомним, Анна Митянина заняла пост детского обмудсмена в конце февраля 2020. Ранее она была вице-губернатором Петербурга. Также в борьбе за кресло приняла участие Юлия Шик.

Фото: vk.com/anna_mitjanina